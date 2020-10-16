Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI!

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İdaresi ile 15 Ekim çekiliş sonuçları: canlı çekilişle AÇIKLANDI!

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri İdaresi (MPİ) ile tarafından aracılığıyla MP TV canlı yayın çekilişi çekilişiyle belirlenecek kazandıran numaraları şans oyunu severlerce merakla beklenen sonuçları 15 Ekim 2020 Perşembe (bugün( belirlenecek. Bugün yapılacak için kupon dolduran ve şanslı numaralarla sahibi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 15 Ekim açıklandı mı? sorusuna heyecanla yanıt arıyor. MP TV canlı çekilişle MPİ 15 Ekim Süper Loto sonuçları, günün şanslı numaraları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:10 Son Güncelleme: 16.10.2020 07:10 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) Online bünyesindeki MP TV canlı yayın ve Youtube üzerinden canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlerin heyecan duygularıyla beklediği sonuçları bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) MPİ ile belli oldu. (MPİ) ile ortaklığında yenilenerek tutarında da artışa gidilen oyunun bugünkü çekilişi (15 Ekim 2020 Perşembe) için kupon dolduran şans oyunu severler günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek MPİ 15 Ekim açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak istiyor. Bu başlık altında 15 Ekim Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilir, sorgu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

MP TV canlı çekiliş ile MPİ 15 Ekim Süper Loto sonuçları ve ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Ekim Süper Loto sonuçları: 42 - 59 - 1 - 47 - 31 - 30

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Milli Piyango İdaresi ile 15 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI!
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