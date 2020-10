On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar – MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftanın 2 günü (Pazartesi, Cuma) Milli Piyango Online dahilindeki MP TV canlı yayın ile MPİ Youtube kanalı üzerinden canlı çekilişi yapılarak kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlerin umut ve heyecanla beklediği On Numara sonuçları (16 Ekim 2020 Cuma) MPİ canlı çekiliş ile belirlenecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla tamamen yenilenen ve büyük ikramiye tutarında artışa yapılan oyunda bugün (16 Ekim 2020 Cuma) yapılacak çekiliş için kupon doldurarak günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanan talihli olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu gerçekleştirmek istiyor. 16 Ekim On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişebilir, sorgu işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (16 EKİM 2020 CUMA)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;