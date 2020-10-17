HES kodu nedir ve nasıl alınır? 2020 Hayat Eve Sığar ile SMS ve e devlet ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren HES kodu nasıl alınır sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. Hayat Eve Sığar uygulaması SMS ve e devlet üzerinden kolayca temin edebilirsiniz. Gerek sınavlar gerekse kamu kurum ve kuruluşlar, seyahatlere giriş ve çıkışlarda istenen bu kodla vatandaşların bulundukları yerlerde risk duruma bakılıyor. Peki HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar 2020 SMS ve e devlet ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES KODU NASIL ALINIR? ADIM ADIM HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hes kodu alma işlemi yapmadan seyahat etmek, sınava girmek ve kamu kurum kuruluşlarına girmek pek mümkün değil. Son dönemlerde revaçta olan hes kodu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Hem SMS hem e devlet üzerinden HES kodu alma işlemini adım adım haberimizde yer verdik.

İşte HES kodu alma işlemi ve tüm detaylar…