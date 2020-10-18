Anason kokusu ihbarından kaçak nargile çıktı

İstanbul Kağıthane'de Anason kokusu geliyor ihbarını değerlendiren polis bir depoya baskın düzenledi. İtfaiye yardımıyla kilidi kırılıp girilen depoda kaçak nargile tütünü yapıldığı öğrenildi. Ekipler yapımda kullanılan malzemelere el koydu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Ersoy sokak'ta bulunan bir depoda anason kokusu geldiğinin ihbarını alan ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri hemen harekete geçti. Depoya yaklaşıldığında gelen anason kokusu üzerine itfaiye yardımı ile kapısı kırılıp içeri girildi.





İçerde arama yapan polis kaçak nargile tütünü imalatı için kullanılan malzemeler olduğunu gördü. Yapılan aramada 2 adet 50 kg lik hamur yoğurma makinası diye tabir edilen makina 1 adet nargile tutunlerini paketlemek için kullanıldığını düşündüğümüz makina, 7 adet dolu vaziyette 65 kg ağırlığında içerisinde nargile yapımında kullanılan sıvı madde, 10 adet 25 kg lik teneke kutu içerisinde glukoz-fruktoz şurubu , 3 adet tartı , 4 adet kazan çok sayıda karistirmakta kullanılan kepçe, 1 kutu renklendirici, 6 adet kutu içerisinde hazır nargile tütünü, 2 adet siyah paket içerisinde nargile tütünü, 19 adet nargile tütünü yapımında kullanılan aroma , 1.5 kilo limon tuzu , 4 adet mutfak tüpü, 2 adet Ocak, ve denemek amacıyla kullanılan 10 adet nargile ele geçirildi.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri depoyu kiralayan Enes K. ve işyeri sahibi İbrahim B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Çağlayan polis merkezine teslim edildi.