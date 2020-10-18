Konya'da otomobilin çarptığı baba ve 5 yaşındaki oğlu öldü, anne ağır yaralı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Meydana gelen kazada Furkan Onat (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AİLEYE ARAÇ ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil bu sırada kaldırımda yürüyen baba Bünyamin Özkan, oğlu Ahmet Eymen ve anne Sibel Özkan'a çarptı. Küçük Ahmet Eymen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde, baba Bünyamin Özman ise kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Anne Sibel Özkan ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmet Eymen'den geriye olay yerindeki terlikleri kaldı. Otomobil sürücüsü Furkan Onat'nın ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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