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Tonlarca mazot yola aktı

Bariyerlere çarpan TIR’ın deposundan tonlarca mazot yola aktı. Facia yaşanmasın diye itfaiye olay yerinde tedbir aldı Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Takla atan

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Tonlarca mazot yola aktı
KIRIKKALE'DE bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposundan tonlarca mazotun yola akması nedeniyle itfaiye ekipleri yanmaya karşı olay yerinde hazır bekledi. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kırıkkale-Ankara D-765 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 38 DM 526 plakalı Renault marka TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın yakıt deposundan litrelerce mazot yola aktı. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmaya karşı olay yerinde tedbir alarak hazır bekledi. Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı alternatif yoldan sağlandı.
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Tonlarca mazot yola aktı
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