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'Bekarım' dedi evlilik vaadiyle dolandırdı! Yargılanacak

’da kendisini bekar olarak tanıtıp kadınları evlilik vaadiyle dolandıran genç adam yakayı ele verdi. Gelinlik satın alıp düğün salonu kiralayan genç kadın, bir türlü gerçekleşmeyen düğünün Çeşitli bahanelerle ertelenmesiyle dolandırıldığını anladı. Sevgilsine, 230 bin lira kaptıran genç kadın alacak davası açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:48 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:16 ABONE OL
'Bekarım' dedi evlilik vaadiyle dolandırdı! Yargılanacak

İstanbul'da yaşayan genç kadın, bir adam tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak dolandırıldı. Şahıs hakkında alacak davası açan genç kadın, adama 230 bin liraya yakın para verdiğini, bankalardan kredi çektiğini ve ziynet eşyalarını kaybederek, "O kadar dostça, iyi niyetle yaklaşıyormuş gibiydi ki benim yerimde kim olsa güvenirdi. Kendini bekar diye tanıtmıştı. Meğerse evliymiş" dedi.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRDI

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 40 yaşındaki Ö.Ü., bir kafede I.Ö. İle tanıştı. Ö.ü.'nüm ifadelerine göre İ.Ö., önce genç kadının güvenini kazandı, ardından bekar olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. Genç kadın, evlilik amaçlı i.Ö.'yü tanımak istedi. Aralarındaki ilişki ilerleyince genç adam, çeşitli bahanelerle Ö.Ü.'den 500 bin lira değerindeki evini ipotek ettirdi ve kredi çektirdi.

GELMEYEN DÜĞÜN TARİHİ

Kredi borçlarını ödeyeceğini beyan eden genç adam, kredi taksitleri geldiğinde ise süreli olarak bahaneler buluyordu. I.Ö., arkadaşlarına verdiği borç paraları alamadığı için batacağını, annesinin hasta olduğunu bakım ücretlerini ödeyemediğini gibi bahanelerle para almaya devam etti. Aradan geçen aylar sonrası evlilik hazırlığı yapmaya başlayan genç kadın, nişan alışverişi düğün salonu ve gelinlik ücretlerini bile kendi ödedi. Fakat düğün her seferinde genç adamın talebi üzerine ertelendi.

ALACAK DAVASI

Düğünün ertelenmesi gibi para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan genç kadın, şahıstan kopmak istedi ancak parasını geri alabilmek için bir süre daha durumu idare etti. İ.Ö.'ye kaptırdığı paranın 230 bin lirayı bulması ve bu parayı geri alınamaması üzerine R.Y., şahsa dava açtı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine avukatı Hasan Tahsin Akyüz aracılığa başvuran genç kadın bir de savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç kadına evlilik vaadiyle dolandıran I. Ö'nün evli olduğu ortaya çıktı. Ö.Ü.'nün beyanı sonrası kendisini bekar olarak tanıtıp genç kadını evlilik vaadiyle dolandıran şahıs hakkında dava açıldı. Dolandırıcılık suçundan beş yıla kadar hapsi istenen I.Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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'Bekarım' dedi evlilik vaadiyle dolandırdı! Yargılanacak
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