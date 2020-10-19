'Bekarım' dedi evlilik vaadiyle dolandırdı! Yargılanacak

İstanbul'da yaşayan genç kadın, bir adam tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak dolandırıldı. Şahıs hakkında alacak davası açan genç kadın, adama 230 bin liraya yakın para verdiğini, bankalardan kredi çektiğini ve ziynet eşyalarını kaybederek, "O kadar dostça, iyi niyetle yaklaşıyormuş gibiydi ki benim yerimde kim olsa güvenirdi. Kendini bekar diye tanıtmıştı. Meğerse evliymiş" dedi.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRDI

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 40 yaşındaki Ö.Ü., bir kafede I.Ö. İle tanıştı. Ö.ü.'nüm ifadelerine göre İ.Ö., önce genç kadının güvenini kazandı, ardından bekar olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. Genç kadın, evlilik amaçlı i.Ö.'yü tanımak istedi. Aralarındaki ilişki ilerleyince genç adam, çeşitli bahanelerle Ö.Ü.'den 500 bin lira değerindeki evini ipotek ettirdi ve kredi çektirdi.