Meteoroloji'den Antalya için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Antalya hava durumu nasıl olacak, yağışlar devam edecek mi?

Antalya hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Antalya ve çevre iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu noktada, Antalya hava durumu hakkındaki araştırmalar da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.

ANTALYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den Antalya hava durumu için yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi;

Bugün(Pazartesi)öğleden itibaren Antalya il geneli, Muğla'nın güney(Seydikemer, Fethiye, Dalaman), Burdur'un doğu(Bucak, Çeltikçi) ve Isparta'nın güney ( Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli)ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.