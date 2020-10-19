Platonik aşığı öldürmüş! Hazal Tektaş'ın ölümün ardından SON DAKİKA ayrıntısı ortaya çıktı: Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu...

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Platonik aşığı öldürmüş! 'ın ölümün ardından ayrıntısı ortaya çıktı: Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu...

Dün gece yarısı gerçekleşen acı olay sonucunda daha 19 yaşındaki hayatını kaybetti! haberine göre talihsiz olay Esenler - Otogar Bağlantı yolunda gerçekleşti. 18 yaşındaki Mehmet A. ile kız arkadaşı Hazal Tektaş arasında yol kenarında tartışma çıktı. Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Mehmet A., silahıyla Hazal'a ateş açtı. Kafasından vurulan Hazal Tektaş hayatını kaybetti. Mehmet A. ise daha sonra olay yerinde etti. Son dakika haberine göre katilin Hazal'a platonik olarak aşık olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 08:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hazal Tektaş kurtarılamadı! Hazal'ı vurdu sonra intihar etti...

19 yaşındaki 'ın sevgilisi tarafından katledilmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Hazal Tektaş ismi TT listesinde yer aldı. Acı olayla ilgili gelişmeleri de peş peşe geliyor. Yol kenarında Hazal Tektaş'ı öldürüp eden Mehmet A.'nın da olay yerinde can verdiği ifade edildi. Emniyet güçleri detaylı olay yeri çalışmasında bulunurken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: 19 YAŞINDAKİ HAZAL TEKTAŞ'I ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ!

Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu. Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hazal Tektaş kurtarılamadı! Hazal'ı vurdu sonra intihar etti...

GENÇ KADIN ÖLDÜ, SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı.

HAZAL TEKTAŞ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKT!I İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hazal Tektaş kurtarılamadı! Hazal'ı vurdu sonra intihar etti...

Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hazal T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazal T.'nin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenler'de kadın cinayeti! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti | Video

Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hazal Tektaş kurtarılamadı! Hazal'ı vurdu sonra intihar etti...

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.

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Platonik aşığı öldürmüş! Hazal Tektaş'ın ölümün ardından SON DAKİKA ayrıntısı ortaya çıktı: Sürekli öldürmekle tehdit ediyordu...
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