Esenler'de kadın cinayeti! Yol kenarında genç kadını vurup intihar etti | Video
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Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu. Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.