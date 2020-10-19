Son dakika: Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe!

TAHSİLATLARDA KULLANILAN KALAŞNİKOF

Jandarma ekiplerince Organize Suç örgütünün kullandığı Büyükçekmece'deki evde yaptıkları aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kg. uyuşturucu madde Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kilo uyuşturucu madde Scunk ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. E.C., B.E., M.K., Y.C. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul'da Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe! Üyesi katil çıktı | Video