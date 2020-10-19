İstanbul'da Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe! Üyesi katil çıktı | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri çeşitli iletişim kanallarıyla irtibat kurarak buldukları müşterilere pazarlayan E.C. liderliğindeki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı. Bir örgüt üyesinin ‘Adam Öldürmek’ suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığını belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.C. liderliğindeki şahısların yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak müşterilerine pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan E.C.'nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekânlar ve araçlar tek tek belirlendi.

OTOPARKTA ŞOFÖR DEĞİŞİMİ

Jandarma ekipleri E.C. liderliğindeki organize suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için sevkiyatlarda kullandıkları araçları yakın takibe aldı. Örgüt üyelerinden M.K.'nın uyuşturucu madde yüklü aracı bir otoparka getirerek park ettiği ve anahtarlarını otopark güvenlik görevlisine bıraktığı, yaklaşık 1 saat sonra ise bir başka örgüt üyesi B.E. tarafından söz konusu aracın alınarak mal teslim yerine götürüldüğü esnada jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

TAHSİLATLARDA KULLANILAN KALAŞNİKOF

Jandarma ekiplerince Organize Suç örgütünün kullandığı Büyükçekmece'deki evde yaptıkları aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 kg. uyuşturucu madde Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da durdurulan araçlarda yapılan aramalarda ise 8 kilo uyuşturucu madde Scunk ile uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. E.C., B.E., M.K., Y.C. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ÖRGÜT ÜYESİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konuldu. Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturma ile örgüt üyesi M.G.'nin 'Adam Öldürmek' suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığını, ele geçirilen silahın ise tahsilatlarda kullanıldığını belirledi.

Organize Suç Örgütü mensubu 5 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ