PKK operasyonunda sözde Eğitim Komutanı tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG Terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda aralarında Suriye'de sözde eğitim komutanı olarak görev yaptığı iddia edilen W.M. ile birlikte M.A. R.İ. C.O isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.