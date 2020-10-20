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operasyonunda sözde Eğitim Komutanı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Körfez ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu /YPG terör örgütü üyesi  olan aralarında örgütün eğitim komutanı olduğu tespit edilen bir kişinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler işlemleri ardından adli makamlarca tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:02 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:07 ABONE OL
PKK operasyonunda sözde Eğitim Komutanı tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG Terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda aralarında Suriye'de sözde eğitim komutanı olarak görev yaptığı iddia edilen W.M. ile birlikte M.A. R.İ. C.O isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PKK operasyonunda sözde Eğitim Komutanı tutuklandı
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