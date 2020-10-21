Son dakika haberi: Daha önce de başına silah dayanmış! Hazal Tektaş'ın son sözleri ortaya çıktı; 22:00'de evinin girişinde...

Hazal Tektaş'ın bir pizzacıda çalışırken katili Mehmet Ali Atış ile tanıştığı o günden beri Atış'ın Hazal'ın peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Katilin sürekli başka hesaplardan farklı telefon numaralarından Hazal'a mesajlar attığı Hazal'ın bu mesajlara cevap vermediği belirtildi. 21 yaşında hayatının baharında öldürülen Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşına sabah.com.tr ulaştı. Hazal'ın olay gecesi eve geldikten sonra karşı komşusu ile konuştuğu ve 'Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor." dediği ifade edildi.
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN GÜNGÖREN'DEKİ AVM'YE GİTTİ!
İşte Hazal'ın yakın arkadaşının açıklamaları...
"Hazal, Cumartesi günü saat 16:00 Güngören'deki Kale Center'a gideceğini söyledi. Annesinin komşusunun eşyalarını Kale Center'a götüreceğini belirtti. Akşam 17:00 - 18:00 arasında orada bir kafede oturdu. Ölümünden sonra annesi o gün komşusunun eşyalarını bırakacağından haberi olmadığını belirtti bu da acaba tehditler sonucunda Mehmet Ali Atış ile mi buluştuğunu düşünmemize neden oldu."
CİNAYET GECESİ NELER OLDU?
Hazal olay gecesi bir arkadaşıyla birlikte Emirgan'da kafede oturuyordu. Tatlı yedikten sonra sahilde yürüyüş yaptılar. Arkadaşı 'Dönelim mi?' dediğinde Hazal biraz daha yürümek istedi. Daha sonra 22:00 sularında Hazal Tektaş, Esenler'deki evinin sokağına geldi. Kapının önünde karşı komşusuyla sohbet eden Tektaş, 'Abla eve çıkmayacak mısın?' sorusuna 'Bu akşam ayaklarım hiç eve çıkmak istemiyor." yanıtını verdi.
EVİNİN YAKININDA ÖLDÜRÜLDÜ...
Ne olduysa o sıralarda oldu saat 23:00 civarında Mehmet Ali Atış ile birlikte yürürken görülen Hazal Tektaş dakikalar sonra öldürüldü. Olayda bir aracın olmadığını belirten Hazal'ın yakın arkadaşı genç kızın eviyle cinayet mahallinin arasında yürüyerek 20 dakika olduğunu Hazal ile katilin oraya beraber gittiğini söyledi. Bu esnada katilin Hazal'ı silah zoruyla gitmek istediği yere götürdüğü tahmin ediliyor.
DAHA ÖNCE HAZAL'I KAÇIRIP KAFASINA SİLAH DAYAMIŞ!
21 Eylül'de Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış ve iki arkadaşı tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı! Esenler Atışalanı'nda metruk bir binaya götürülen Hazal'a tehditler sıralayan katil kafasına silah dayayarak "Ya benim olacaksın, ya seni öldüreceğim artık her şey benim istediğim gibi olacak.' dedi.
Hazal yaşadığı bu dehşeti ailesine anlatamadı, yakın arkadaşlarına bu durumdan bahseden Hazal; "Labirent gibi yerlerden geçtik, yanında iki arkadaşı daha vardı beni zorla bir metruk binaya soktular. Sen benim olacaksın, ya seni öldüreceğim ya da beni seveceksin dedi. Ben o an öleceğimi düşündüm ve suyuna gitmeye başladım o esnada biraz yumuşadı ve sakinleşti. Annemi aramam lazım diyerek arkadaşımı aradım bu konuma polis göndermen lazım dedim biraz sonra polis geldi ve kurtuldum." dedi.
Hazal'ın arkadaşının paylaştığı bilgiye göre kaçırma olayından sonra Mehmet Ali Akış'ın aile fertleri karakola geldi ve Akış'ı oradan aldı.
Esenler'de yaşanan bu olayın ardından Hazal Tektaş, Mehmet Ali Atış'tan şikayetçi oldu. Şiyetin ardından uzaklaştırma kararı alındı. Bu olaydan sonra psikolojisi bozulan Hazal Tektaş uzun süre evden çıkmadı. Yine yakın arkadaşının anlattıkları şu şekilde;
GİZLİ GEÇİTTEN GEÇİRİLDİ!
"Kafasına silah dayanması üzerine Hazal çok paniklemiş. Polislerin olay yerine gelmesinden sonra rahatlayan Hazal, bir türlü sesini onlara duyuramadı. Kaçırıldığı inşaat o kadar labirent gibiymiş ki polislerin sesi içeriye geliyor fakat onun sesi dışarıya gitmiyordu. Kaçırıldığı yerde gizli bir geçidin olduğunu da anlatmıştı."
Tam da 21 Eylül gecesi Hazal'ın sosyal medya hesabına gelen bir mesaj yaşananları gözler önüne serdi: "Mehmet nerede polis molis dediler ne oldu?" Gece yarısı gelen bu mesajın Mehmet Ali Atış'ın yakın çevresinden birisinden geldiği ifade edildi.
Hazal'ın kaçırıldığından çok yakın arkadaşları haricinde ailesinin haberi olmadığı belirtildi.