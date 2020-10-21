Son dakika haberi: Daha önce de başına silah dayanmış! Hazal Tektaş'ın son sözleri ortaya çıktı; 22:00'de evinin girişinde...

Hazal Tektaş'ın bir pizzacıda çalışırken katili Mehmet Ali Atış ile tanıştığı o günden beri Atış'ın Hazal'ın peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Katilin sürekli başka hesaplardan farklı telefon numaralarından Hazal'a mesajlar attığı Hazal'ın bu mesajlara cevap vermediği belirtildi. 21 yaşında hayatının baharında öldürülen Hazal Tektaş'ın yakın arkadaşına sabah.com.tr ulaştı. Hazal'ın olay gecesi eve geldikten sonra karşı komşusu ile konuştuğu ve 'Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor." dediği ifade edildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN GÜNGÖREN'DEKİ AVM'YE GİTTİ!

İşte Hazal'ın yakın arkadaşının açıklamaları...

"Hazal, Cumartesi günü saat 16:00 Güngören'deki Kale Center'a gideceğini söyledi. Annesinin komşusunun eşyalarını Kale Center'a götüreceğini belirtti. Akşam 17:00 - 18:00 arasında orada bir kafede oturdu. Ölümünden sonra annesi o gün komşusunun eşyalarını bırakacağından haberi olmadığını belirtti bu da acaba tehditler sonucunda Mehmet Ali Atış ile mi buluştuğunu düşünmemize neden oldu."