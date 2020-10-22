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61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

'nun Gere'de ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, 61 yaşındaki isimli vatandaşın öyle bir tiki var ki, buna şahit olanlar hem gülüyor hem de çok şaşırıyor. Kazım Bulut, nerede bir müzik duysa ayağa kalkıp oynamaya başlıyor. Çevresinde 'Oynak Kazım' diye tanınan adam, zaman zaman arkadaşlarının şakalarına da maruz kaldığını, onların bunu eğlenceye dönüştürdüğünü söylüyor. Müzik duyunca göbek atmasının içten gelen bir şey olduğunu ifade eden Kazım Bulut gazetecilerle başından geçen ilginç bir anısını da paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:11 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:31 ABONE OL
61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

'nun Gerede'ye bağlı Geçitler köyünde yaşayan, 2 çocuk babası , müzik duyduğunda oynamasıyla dikkat çekiyor. Bulut, günlük hayatında, evinde, iş yerinde ve nerede olursa olsun müzik sesi duyduğu anda kendinden geçerek, oynamaya başlıyor.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

, bu nedenle ilçede 'Oynak Kazım' lakabıyla biliniyor. Bir firmada kaynak ustası olarak çalışan Bulut'un iş arkadaşları da bu tutkusunu eğlenceye çeviriyor. İş arkadaşları, şaka olsun, diye Bulut çalıştığı sırada müzik açarak oynatıyor, bazen de eşlik ediyor.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

'İÇTEN GELEN BİR ŞEY'

Her şeye oynadığını anlatan , "İçten gelen bir şey bu. Oyun havası olduğu zaman bir anda oynamaya başlıyorum. Kapı gıcırtısına bile oynuyorum. Bizim köy düğünlerinde çok oynuyorum. Köylü beni çok sever. Akşama kadar oynarım. İş yerindeki arkadaşlarım da eğleniyor. Yemekhanede oynuyorum, onlar da eğleniyor. Şaka yapıp, müzik açanlar oluyor. Arkadaşlarım ben gibi oynayamıyorlar. Bana herkes 'Oynak Kazım' der" dedi.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

GÖBEK ATTI, CEZADAN KURTULDU

Bir gün trafik cezası yemek üzereyken, radyoda çalan şarkıyla göbek atmaya başladığını anlatan Bulut, "Bir gün arabamla giderken, benzinim bitti.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

Polis geldi, evrakımı kontrol etti. Benim aracımda da muayene yoktu. Polis kontrol yaptığı sırada arabanın radyosunda müzik çalmaya başladı. Ben de birden oynamaya başladım. Polisler çok güldü. Ben göbek atınca beni yolladılar" diye konuştu.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

İŞ ARKADAŞLARI DA EĞLENİYOR

'un mesai arkadaşı Mehmet Mısır ise "En ufak bir şeye oynar. Müzik açınca direkt oynamaya başlıyor. Arkadaşlar telefondan müzik açıyor.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

Kazım amca da oynamaya başlıyor. Şaka olsun, diye özellikle şoförler müzik açıyor, şakalaşıyorlar. Devamlı burada oynuyor" dedi.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

Diğer iş arkadaşı Aydın Yetim de "Biz 'Oynak Kazım' diye tanırız. Kapı sesi bile duysa oynamaya başlar. Hiç yerinde durmaz. Biz çok eğleniyoruz.

61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

Biz ve şoför arkadaşlar müzik açar, o da hemen oynar. Biz de bazen eşlik ediyoruz ama onun gibi oynayamıyoruz" diye konuştu.

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61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor
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