61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor

'İÇTEN GELEN BİR ŞEY'



Her şeye oynadığını anlatan Kazım Bulut, "İçten gelen bir şey bu. Oyun havası olduğu zaman bir anda oynamaya başlıyorum. Kapı gıcırtısına bile oynuyorum. Bizim köy düğünlerinde çok oynuyorum. Köylü beni çok sever. Akşama kadar oynarım. İş yerindeki arkadaşlarım da eğleniyor. Yemekhanede oynuyorum, onlar da eğleniyor. Şaka yapıp, müzik açanlar oluyor. Arkadaşlarım ben gibi oynayamıyorlar. Bana herkes 'Oynak Kazım' der" dedi.

