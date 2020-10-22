61 yaşındaki adam, müzik duyunca yerinde duramıyor | Video

Bolu'nun Gere'de ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, 61 yaşındaki Kazım Bulut isimli vatandaşın öyle bir tiki var ki, buna şahit olanlar hem gülüyor hem de çok şaşırıyor. Kazım Bulut, nerede bir müzik duysa ayağa kalkıp oynamaya başlıyor. Çevresinde 'Oynak Kazım' diye tanınan adam, zaman zaman arkadaşlarının şakalarına da maruz kaldığını, onların bunu eğlenceye dönüştürdüğünü söylüyor. Müzik duyunca göbek atmasının içten gelen bir şey olduğunu ifade eden Kazım Bulut gazetecilerle başından geçen ilginç bir anısını da paylaştı.