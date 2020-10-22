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Son dakika: 'de eğitim uçağı düştü

Son dakika haberine göre; 'de 'ndan havalandığı tahmin edilen ve henüz belirlenemeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Uçağın düştüğü alana varan ekipler incelemelerde bulunuyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:15 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika: Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece'de Hazarfen Havalimanı'ndan havalandığı tahmin edilen ve henüz belirlenemeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Son dakika! İstanbul'da eğitim uçağı düştü! Büyükçekmece'de olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler | Video


Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.





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Son dakika: Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
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