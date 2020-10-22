Son dakika! İstanbul'da eğitim uçağı düştü! Büyükçekmece'de olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı düştü! İstanbul Hazerfen Havaalanı'nda kalktığı değerlendirilen eğitim uçağnının düştüğü Büyükçekmecedeki kaza bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler...
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu yaralı olarak kurtarıldı. Pilot 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.