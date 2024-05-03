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Video Yaşam Huzurevinde 2 kişiyi meyve bıçağıyla öldüren katil zanlısı: “Başımı eğmenize gerek yok” | Video
Huzurevinde 2 kişiyi meyve bıçağıyla öldüren katil zanlısı: “Başımı eğmenize gerek yok” | Video

Huzurevinde 2 kişiyi meyve bıçağıyla öldüren katil zanlısı: “Başımı eğmenize gerek yok” | Video

03.05.2024 | 16:20

Antalya’da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi meyve bıçağıyla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin ‘neden öldürdün’ sorusuna ‘Huzurevi müdürüne sorun’ yanıtını veren zanlı, polislere de ‘başım eğmenize gerek yok” dedi.

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Olay, gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül'e (73) uyuduğu sırada meyve bıçağıyla saldırdı, ardından olayı duyup gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i de (74) bıçakladı. Olay sonrası Süğüt yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Süğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Katil zanlısı, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

HAKKINDA TUTANAK TUTULUP ÇIKIŞINA KARAR VERİLDİ
Cenazeler olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Süğüt'ün, Huzurevi müdürüyle sıkıntı yaşadığını, huzurevi yönetimine söylediklerini taşıdığını düşündüğü 117 numaralı odada kalan husumetlisi Selçuk Goncegül'e gece saatlerinde aldığı meyve bıçağıyla saldırdığını ve ardından ayırmaya gelen Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını söylediği öğrenildi.

"BAŞIMI EĞMENİZE GEREK YOK"
Adliyeye sevk edilmek üzere ekiplerce sağlık kontrolüne getirilen Süğüt, gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, "Git müdüre söyle. O müdür öldürdü ben değil. Beni bu hale getiren Huzurevi müdürüne söyle" yanıtını verdi. Süğüt, başını eğen polis ekiplerine de, "Başımı eğmenize gerek yok" dedi.

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