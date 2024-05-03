Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı | Video
Bursa'da aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada birbirlerine ateş açan 6 şüpheli Gasp Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis; olayda kullanılan 4 silahı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KİMLİKLERİ KOLAY TESPİT EDİLDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı geniş çaplı soruşturmada şüphelilerin kimliklerini kolayca tespit etmesiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli, farklı yerlerde kısa sürede yanlarındaki silahlarla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Gasp Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı 2 tabanca ve biri yarı otomatik tabanca olmak üzere toplamda 4 silah ele geçirdi.
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