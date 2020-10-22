Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu geldi. Raporda, yeni haftada Marmara bölgesinde yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki 3 günde ise yurt genelinde herhangi bir şekilde yağış beklenmiyor. Haberimizin içerisinden MGM'nin uyarılarına ulaşabilir, 5 günlük hava durumu haritasını gözlemleyebilirsiniz…
MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…
23 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU
24 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
25 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
26 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU