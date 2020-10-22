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Haberi: yeni hafta için uyardı! başta olmak üzere tüm Marmara’da ve fırtına bekleniyor

Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada gök gürültülü ve fırtınanın başta olmak üzere tüm Marmara’da etkili olacağı belirtildi. MGM, pazartesi günü etkili olacak olan olumsuz hava koşulları ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 22.10.2020 20:50 Son Güncelleme: 22.10.2020 20:52 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 güne ilişkin raporu geldi. Raporda, yeni haftada Marmara bölgesinde yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Önümüzdeki 3 günde ise yurt genelinde herhangi bir şekilde yağış beklenmiyor. Haberimizin içerisinden MGM'nin uyarılarına ulaşabilir, 5 günlük hava durumu haritasını gözlemleyebilirsiniz…

MGM YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu duyurdu. Haberimizde, Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna ve il il hava durumu uyarılarına ulaşabilirsiniz…

Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

23 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

24 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

25 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

26 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

27 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU

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Son Dakika Haberi: Meteoroloji yeni hafta için uyardı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da sağanak yağış ve fırtına bekleniyor
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