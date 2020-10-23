Drift atıp sosyal medyadan paylaşan maganda yakalandı

Sürücü Burak Ö. 'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kannu'nun 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya Başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira, 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla değiştirmeleri-MAKAS-) maddesinden bin 228 lira, olmak üzere toplam 7 bin 369 lira idari para cezası kesildi.





ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Ayrıca Burak Ö. 'nün sürücü belgesine 67/1D maddesine istinaden 2 ay (60 gün) süreyle geçici olarak el konuldu. 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video



ADLİ İŞLEM YAPILACAK



Sürücü Burak Ö. TCK 179/2 (Kara, Deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.