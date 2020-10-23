Son dakika: Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM"

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu. Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.