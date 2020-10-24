Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberler…Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınlarken Marmara Bölgesi için sisli bir havanın hakim olacağını belirtti. Öte yandan özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşlar kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Bu rapora göre; bazı illerde kuvvetli sağanak yağış beklenirken bazı iller sıcak havanın etkisi altında kalacak. Haberimizin içerisinden bölge bölge hava durumu raporuna ulaşabilir, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
24 Ekim tarihinde herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde hava sisli olacak.
24 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22 derece olacak. En düşük ise 14 derece olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek 32 derece. İç kısımlarında sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkıyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkıyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre çok daha artıyor. En yüksek hava sıcaklığı 29 derece.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz bölgesinde hava sıcaklıkları artıyor. Kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı 29 - 32 derece arasında değişiyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 36 dereceye kadar yükselen sıcaklık nedeniyle önlemler alınmalı.
24 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Karadeniz genelinde sıcaklık 25 derece.
Sinop 23 derece
Rize 22 derece
Trabzon 24 derece
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece, gün içerisinde 20 derece.