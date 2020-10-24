Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberler…Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınlarken Marmara Bölgesi için sisli bir havanın hakim olacağını belirtti. Öte yandan özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşlar kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 EKİM 2020

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayınladı. Bu rapora göre; bazı illerde kuvvetli sağanak yağış beklenirken bazı iller sıcak havanın etkisi altında kalacak. Haberimizin içerisinden bölge bölge hava durumu raporuna ulaşabilir, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.