Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

’den uyarısı geldi! O bölgeler için ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü raporunu yayınladı. Bölge bölge rapor yayınlanırken vatandaşlar yaşadıkları iller için bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt oluyor. Özellikle hafta sonu yağış olacak mı, fırtına var mı gibi sorular önem kazanırken Meteoroloji'den gelen tahminlerine göre; bazı bölgeler için uyarısı verilirken bazı bölgeler ise güneşli ve ılık seyredecek. Peki; bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu raporu ve detayları!

Giriş Tarihi: 24.10.2020 07:17 Son Güncelleme: 24.10.2020 07:23 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

haberler… Genel Müdürlüğü tahminlerini yayınlarken Marmara Bölgesi için sisli bir havanın hakim olacağını belirtti. Öte yandan özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşlar kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Bu bağlamda; bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 24 EKİM 2020

Meteoroloji raporunu yayınladı. Bu rapora göre; bazı illerde kuvvetli beklenirken bazı iller sıcak havanın etkisi altında kalacak. Haberimizin içerisinden bölge bölge hava durumu raporuna ulaşabilir, bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

24 Ekim tarihinde herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nde hava sisli olacak.

24 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22 derece olacak. En düşük ise 14 derece olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek 32 derece. İç kısımlarında sıcaklıklar 13 dereceye kadar çıkıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre çok daha artıyor. En yüksek hava sıcaklığı 29 derece.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava sıcaklıkları artıyor. Kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı 29 - 32 derece arasında değişiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 36 dereceye kadar yükselen sıcaklık nedeniyle önlemler alınmalı.

24 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz genelinde sıcaklık 25 derece.

Sinop 23 derece

Rize 22 derece

Trabzon 24 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece, gün içerisinde 20 derece.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler için sağanak yağış ve fırtına geliyor! 24 Ekim bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA