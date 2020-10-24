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Haberler Yaşam Haberleri Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! ve ’nda unutuldu

Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti. ve 'ndaki kalabalık dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 19:30 ABONE OL
Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti.

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu.

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda koronavirüs unutuldu | Video

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

ve 'ndaki kalabalık da dikkat çekti.

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

BAKAN KOCA'DAN BİR UYARI DAHA
Türkiye'deki vakaların %40'nın İstanbul'da olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Toplam vakaların %40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.

Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

24 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu
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