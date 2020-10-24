Sıcak havayı gören virüs dinlemedi! İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu

Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti.
Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (Covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu.
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda koronavirüs unutuldu | Video
Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.
BAKAN KOCA'DAN BİR UYARI DAHA
Türkiye'deki vakaların %40'nın İstanbul'da olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Toplam vakaların %40'ı İstanbul'da. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.
24 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.