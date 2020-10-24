Video Yaşam İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu | Video

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu | Video

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu | Video
24.10.2020 | 18:45

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Hava sıcaklığının artmasını ve hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, virüse rağmen dışarıya akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki kalabalık dikkat çekti.

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Mevsim normallerine göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbullular, hafta sonunu da fırsat bilerek parklara ve meydanlara akın etti. Son günlerde artış gösteren vakalara rağmen vatandaşlar korona virüse (covid-19) aldırmadan meydanları doldurdu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Meydan ve caddede dolaşan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kurulana uymadığı, bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

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