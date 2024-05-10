Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video
Denizli’de seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki gençten geriye anıları kaldı. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan iki arkadaşın ‘Son bakış’ notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşattı.
Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'Son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kaza yaptıkları motosikletle Çameli ilçesine giderlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı.
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