Video Yaşam Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video

10.05.2024 | 10:50

Denizli’de seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki gençten geriye anıları kaldı. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan iki arkadaşın ‘Son bakış’ notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşattı.

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Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana gelen kazada; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un cenazeleri, Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'Son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kaza yaptıkları motosikletle Çameli ilçesine giderlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı.
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