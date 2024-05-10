Video Yaşam Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video

Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video

10.05.2024 | 12:11

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, S.S., M.P., A.Y. ve V.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 37 gram metamfetamin maddesi, 3 gram bonzai, 2 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 5 bin 65 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 00:20
Motosikletlinin köprü üzerindeki tehlikeli hareketleri kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 00:47
Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı | Video 10.05.2024 | 12:11
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:17
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 10.05.2024 | 11:43
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:44
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 04:50
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı | Video 10.05.2024 | 10:50
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 00:27
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video 10.05.2024 | 10:53
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 00:59
Kadın sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçtu | Video 10.05.2024 | 10:53
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 00:23
Vicdansızlığın bu kadarına da pes! Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu | Video 10.05.2024 | 10:39
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 00:51
Trafikte yaptığı drift pahalıya mal oldu | Video 10.05.2024 | 10:39
Şirin dede lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 02:06
"Şirin dede" lakaplı uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı | Video 10.05.2024 | 10:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 10.05.2024 | 10:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:44
Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video 10.05.2024 | 09:51
Üsküdar’da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 02:12
Üsküdar'da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video 10.05.2024 | 09:50
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 06:23
Çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor | Video 10.05.2024 | 09:27
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 01:00
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı | Video 10.05.2024 | 09:35
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 01:19
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video 10.05.2024 | 08:31
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02:03
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti | Video 10.05.2024 | 08:31
Abartı egzozla yakalandı, “Caddede açmıyorum” dedi | Video 01:29
Abartı egzozla yakalandı, “Caddede açmıyorum” dedi | Video 10.05.2024 | 08:31
Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı | Video 00:42
Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı | Video 10.05.2024 | 08:31
Kadıköy’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 02:55
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 10.05.2024 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA