Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın İstanbul’daki adresine operasyon düzenlendi. Şahıs yakalanırken 5 milyon 480 bin TL’lik borç senedi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda toplamda 145 bin dolar ve 768 bin TL olmak üzere 5 milyon 480 bin TL'lik borç senedi ele geçirildi. Şüpheli hakkında gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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