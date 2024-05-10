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Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video

Tekirdağ Jandarmasından İstanbul’da tefecilik operasyonu | Video

10.05.2024 | 14:14

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen şahsın İstanbul’daki adresine operasyon düzenlendi. Şahıs yakalanırken 5 milyon 480 bin TL’lik borç senedi ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda devlet memuru kişilere yüksek faiz ile borç para vermek suretiyle tefecilik suçu işlediği iddia edilen edilen E.A. isimli şahsa yönelik İstanbul Esenyurt İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikametgahına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 13 mağdura ait 15 adet kambiyo senedi, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 8 adet protokol, 17 adet boş senet, 2 Adet sim kart, 2 Adet SD Kart ele geçirildi.

Operasyon sonucunda toplamda 145 bin dolar ve 768 bin TL olmak üzere 5 milyon 480 bin TL'lik borç senedi ele geçirildi. Şüpheli hakkında gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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