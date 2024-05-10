Yerleşim yerine inen kurt, 2 çocuğa saldırdı | Video
Şanlıurfa’da yerleşim yerine inen kurdun saldırdığı 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken kurt ise vurularak etkisiz hale getirildi.
AÇ KALDIKLARI İÇİN KÖYE İNDİLER
Kurt tarafından ısırılan çocuğun babası İsmail Söylemez, " Kurt buraya geldi. Sağa sola saldırdı. Daha önce bir çocuğu ısırmış, onlar kovalayınca buraya gelmiş. Gedikten sonra oğlum Mehmet'i ısırdı. Hem ayağından hem de elinden ısırdı. Bizim komşu müdahale etmiş. O olmasaydı direkt parçalardı. Aç kaldıklarından dolayı köylere indiler. Allah etmesin ölebilirdi. Komşu olmasaydı zaten öldürecekti" dedi.
TAŞ ATINCA SALDIRDI
Kurda taş attıktan sonra kendisine saldırdığını söyleyen Mehmet S., " Ben koştum arkaya gittim. Evin orada ben taş attım. Köşeye gidince bana döndü. Hemen gelip elimi ağzına koydu. Sonra ayağımı ısırdı" ifadelerini kullandı.
Kurdun ellerini ve ayağını ısırdığını söyleyen Müslüm B., " Oradan gitti. Sonra arkamdaki kuzenim taş attı. Taş attıktan sonra bana döndü. Benim ellerimi, ayağımı ısırınca ben de ona vurdum" dedi.
"GECE DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"
Kurt tarafından ısırılan çocuğun amcası Müslüm Buyruk, " Olay dün saat 16.30'da falan oldu. Çocuğa kurt saldırdı. Biz artık korkuyoruz. Bizim hayvanlarımız falan vardı. Devletin buna bir el atması lazımdı. Gelip hep başıboş köpekleri buraya bırakırlar. Kurt da var. Yani biz rahatsız oluyoruz. Geçenlerde de kurt gördü. Saat 03.30'da Aligör'den geldim. Fıstıkların orada gördüm. Arabadan inmeye cesaret edemedim. İklim değişiminden oluyor. Buraların hepsi sazlıktır. Bizim zaten hayvanlarımız var, gece dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor. Okul servisi 500 metre ileride indiriyor" diye konuştu.
Öte yandan son günlerde vatandaşların bölgede çok sayıda kurt gördüğü belirtildi.
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