Video Yaşam Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video

Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı | Video

10.05.2024 | 08:31

Mersin'de, ehliyet sınavlarına girenlere özel düzenek yerleştirerek kopya çektiren 5 şüphelinin yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarına giren adaylara gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirerek kopya çektirmek suretiyle sınavları kazandıran kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Polisin adresler de yaptığı aramada kopya çekmek amacıyla kullanılan kulak için kulaklıkların da aralarında olduğu çeşitli kopya düzeneğinden oluşan ekipmanlar ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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