Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
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