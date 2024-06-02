Video Yaşam Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler
Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

02.06.2024 | 09:15

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

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