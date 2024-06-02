Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.