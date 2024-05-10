Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı | Video
Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.
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