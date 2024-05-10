Siirt’te 17 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video
Siirt’in Baykan ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 17 düzensiz göçmen ve 7 kilogram 330 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu H.C. sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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