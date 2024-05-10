Video Yaşam Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video
Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video

Pancar tartışması silahlı kavgaya döndü: O anlar kamerada | Video

10.05.2024 | 10:44

Balıkesir'de bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti. Dükkanda bulunan H.A. isimli şahıs ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

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