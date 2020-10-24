Son dakika: Sivas'ta yolcu midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre; Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberine göre; Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sivas'ta yolcu midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var