Video Haber Son dakika: Sivas'ta yolcu midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video

Son dakika: Sivas'ta yolcu midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video

Son dakika: Sivas'ta yolcu midibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var | Video
24.10.2020 | 09:39

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Son dakika haberine göre; Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında işçileri taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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