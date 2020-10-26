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ekibi kılığına girip hırsızı yakaladı!

Emniyet güçleri korona virüs sürecinde sık sık gündeme gelen ekiplerinin kılığına girerek bir hırsızı yakaladı. Beşiktaş'ta filyasyon ekiplerinin kullandığı özel kıyafeti giyen , hırsızlık zanlısı 1 kişiyi evinde yakaladı. İşte detaylar!

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:21 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:45 ABONE OL
Polis filyasyon ekibi kılığına girip hırsızı yakaladı!

Korona virüs ile birlikte hayatımıza giren fterimlerin başında gelen filyasyon bu kez bir suçlunun yakalanması haberine konu oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit eden zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.

Sağlık çalışanlarının evine ilaç getirdiğini zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B'nin ilçedeki 4 hırsızlık olayına karıştığı, emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Polis filyasyon ekibi kılığına girip hırsızı yakaladı!
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