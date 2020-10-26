Polis filyasyon ekibi kılığına girip hırsızı yakaladı!

Korona virüs ile birlikte hayatımıza giren fterimlerin başında gelen filyasyon bu kez bir suçlunun yakalanması haberine konu oldu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit eden zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.

Sağlık çalışanlarının evine ilaç getirdiğini zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B'nin ilçedeki 4 hırsızlık olayına karıştığı, emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.