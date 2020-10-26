Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Koronavirüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı

Son dakika: Koronavirüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı

'dan son dakika haberi... Sakarya’nın Serdivan ilçesine geçtiğimiz günlerde şehir dışından misafirliğe gelen kişinin korona test sonucu pozitif çıkınca geldiği ev karantinaya alındı. Semptomlar üzerine 5 ambulansın sevk edildiği evde yaşayan bir kadın ise, “Bizde korona var gelmeyin” diyerek komşularını uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 23:33 Son Güncelleme: 26.10.2020 23:33 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan bir ailede korona virüs semptomları yaşandı. Semptomlar üzerine eve 5 ambulans gönderildi. Geçtiğimiz günlerde misafirliğe gelen kişinin testinin pozitif çıktığını ifade ederek evin kapısına çıkan bir kadın, "Bizde korona var gelmeyin" diye bağırarak komşularını uyardı.

Evde yaşayan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Pandemi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, diğerleri ise evde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri, aile ile temasta bulunan vatandaşlara yönelik çalışma başlatacak.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! İstanbul'da koronavirüs alarmı veren ilçeler belli oldu SON DAKİKA HABERİ! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Koronavirüs hastasının misafirliğe geldiği ev karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA