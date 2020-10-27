En özel Mehteran Takımı!

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği (ANTDOWN) bünyesinde özel çocuklardan oluşan Engelli Mehteran Takımı 5 yılda 11 marş besteledi. Kepez Belediyesi'nin desteğiyle hünerlerini sergileyen otizmli, zihinsel engelli, bedensel engeli ve Down sendromlu bireylerin yer aldığı mehteran takımı çalışmalarıyla takdir topluyor.

GÖSTERİLERİN YILDIZI

2015 yılında kurulan Engelli Mehteran Takımı, çalışmalarıyla 7 den 77'e herkes tarafından takdir topluyor. Kepez Belediyesi tarafından enstrüman desteği sağladığı ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde provalarını gerçekleştiren mehteran takımı, kongre, iş yeri, proje açılış toplantıları ve kamu kurumu organizasyonlarında gösteri gerçekleştiriyor. Cumartesi günleri prova yapan mehteran takımı 16 kişi ve 2 eğitmenden oluşuyor.

AİLELER İLGİ GÖSTERİYOR

Pandemi nedeniyle çalışmalara bir süre ara veren mehteran takımı yeniden eğitimlerine başladı. 15 günde bir gerçekleşen provalara özel çocukların aileleri de ilgi gösteriyor. Prova öncesi çocuklarının mehteran giysilerini giydiren anne ve babalar, onlara destek vererek hazırlıyor. Çocukları sahnede eğitime başlayan aileler bu anları video çekip ve fotoğraflayarak alkışlı destek veriyor. Tamamı engelli bireylerden oluşan mehteran takımı bu alanda Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Gönüllü olarak eğitim veren engelli öğretmenler Ali Uşaklı ve Celal Ağcahan, takımı motive ederek besteleri öğretiyor ANTDOWN Başkanı Gülcan Ay, 2015 yılında başladıkları mehteran takımının en büyük destekçisinin Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olduğunu söyledi. Özel çocukların yanı sıra ailelerinde birbirleriyle kaynaştığını ifade eden Ay, "Biz kocaman bir aileyiz. Dernek olarak özel çocuklara istihdam sağlıyoruz. Şimdiye kadar 300 çocuğa işe yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde Engelli Mehteran Takımımız gibi Anadolu Ateşi oluşumunu hayata geçireceğiz" dedi. Mehteran takımının şimdiye kadar 11 marş sergilediğini hatırlatan Ay, "Kepez Belediyesi iş birliği ile Sevgi Atölyesi isimli bir üretim atölyesi kurarak istihdama katkı sağlayacağız" diye konuştu.