NASA duyurdu! 2020 Mavi Dolunay ne zaman? Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

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duyurdu! 2020 ne zaman? , burçlara etkisi nasıl olacak?

Ekim ayının son günlerine yaklaşırken tarafından duyurulan için geri sayıma başlandı. Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren doğa olayında her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşeceği biliniyor. Gökyüzünde gerçekleşecek nadir olaya tanıklık etmek isteyen vatandaşlar Mavi Dolunay tarihi, anlamı ve burçlara etkisi gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki ? 2020 , burçlara etkisi nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:06 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:07 ABONE OL
NASA duyurdu: Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

Gökyüzü bilimcilerini yakından ilgilendiren , 2020 yılında 13 tane olacak. Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi olarak tanımlanan doğa olayı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. tarafından yapılan açıklamada mavi ay (dolunay) tarihi belli oldu. Peki ? 2020 , burçlara etkisi nasıl olacak?

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Gökyüzü meraklılarını yakından ilgilendiren Mavi Dolunay yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde NASA ile yapılan açıklamaya göre Mavi Dolunay tarihi belli oldu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gök olayının gerçekleşeceği gün 31 Ekim 2020 olarak biliniyor…

NASA duyurdu: Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK? MAVİ DOLUNAY NEDİR?

ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir.

Mavi Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yer alıyor.

Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

NASA duyurdu: Mavi Dolunay ne zaman? 2020 Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?

MAVİ DOLUNAY 2020 NE ZAMAN?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

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NASA duyurdu! 2020 Mavi Dolunay ne zaman? Mavi Dolunay nedir, burçlara etkisi nasıl olacak?
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