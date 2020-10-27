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Son dakika: ABD’li gazetecinin ölü bulunması olayında flaş gelişme!

Aracında ölü bulunan ABD’li gazeteci 'in ölüm nedeni ortaya çıkmış, savcılık dosyasına giren otopsi raporuna göre, Vltchek'in vücundaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ABD’li gazeteci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya takipsizlik vererek kapattı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:08 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika: ABD’li gazetecinin ölü bulunması olayında flaş gelişme!

ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), geçtiğimiz ay Türkiye'ye geldi. İstanbul Karaköy'de bir otel önünde VİP araçta uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Ölümü, akıllara suikast ihtimalini getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma derinleştirilmiş hazırlanan otopsi raporuna göre kronik kalp ve diyabet hastalığı bulunan Andre Vltchek'in enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Araçta ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in eşi ifade verdi - Sabah

DOSYA KAPANDI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Belen Adli Tıp Raporuna göre enfeksiyona bağlı olarak hayatını kaybeden Andre Vltchek hakkında yürütülen dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına kararı vererek dosyayı kapattı.

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Son dakika: ABD’li gazetecinin ölü bulunması olayında flaş gelişme!
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