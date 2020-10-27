Tarsus Devlet Hastanesi'nde sahte Rapor operasyonunda 2. Dalgada 8 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklandığı 29 Eylül'de başlatılan soruşturmayı genişletti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kimliklerini belirlediği 11 kişiye yönelik kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 zanlıyı yakaladı.

3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Zanlıların ev ve iş yerlerinde, kredi kartları, çek ve senetler, 100 gram esrar ile 77 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tarsus ilçesinde 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği iddia edilen 15 kişi gözaltına alınmış, doktor R.K, bir hastanenin temizlik şefi K.P. ve 8 eski hükümlü tutuklanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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