Kızlar saç baş birbirine girdi! Yoldan geçenler zor ayırdı

Kahramanmaraş'ta bir grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı. Kavga, Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı'nda yaşandı. İki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma biranda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti. Bir süre devam eden kızların kavgası daha sonra vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kızlar olay yerinden farklı istikametlere doğru ayrıldı.

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