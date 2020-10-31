Uzlaştı, 2 ay sonra öldürdü

Konya'da ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48) öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in (28) anne ve kızı ile kendilerini sözlü-yazılı olarak rahatsız etmemesi konusunda uzlaştığı ortaya çıktı.

Güzelsoy ve annesi Barutçu, nişan bozulduktan sonra İğret'in kendilerini rahatsız etmesi üzerine, tedbir kararı için haziranda mahkemeye başvurdu. Konya 1. Aile Mahkemesi İğret hakkında 11 Eylül'e kadar tedbir kararı verdi. Ancak İğret, anne-kızın evini taşladı. Şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Müştekilerin soyut beyanı dışında delil olmadığı için takipsizlik kararı veren savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Anne-kız uzlaşmayı kabul ettikten iki ay sonra cinayete kurban gitti.

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