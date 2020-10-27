Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı

OĞLU ARABAYI TUTMAK İSTEDİ, BAŞARAMADI
Acı olayı gözleri önünde yaşayan oğul Vedat Aktaş, kurtarma ekiplerine verdiği ifadeyle yürekleri dağladı. Babasının bahçeye geri geri gitmek isterken freninin patladığını farkeden Arif Aktaş'ın oğlu Vedat Aktaş, ifadesinde "Babamın araçla birlikte uçuruma doğru kaydığını gördüm. Aracın tamponlarına tutarak durdurmaya çalıştım. Ama başaramadım. Cip gözlerimin önünde babanla birlikte uçuruma devrildi. Arkasından indiğimde babamın hayatını kaybettiğini gördüm. Sonra köydekilere telefonla ulaşarak yardım istedim" dediği öğrenildi.