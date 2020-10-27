Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı

Kaza Bağcıllı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcıllı Yeni Mahalle mevkiindeki İncir bahçesine eşi Emine ve oğlu Vedat Aktaş ile birlikte gübre götüren Arif Aktaş (50), eşi ve çocuğunu yol kenarında indirdikten sonra 48 TK 332 plakalı aracı ile bahçesinin bulunduğu yola girmek için geri geri hareket etti.