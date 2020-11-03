Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU...

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı