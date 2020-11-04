AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile AFAD gönüllü başvurusu yapma ekranı!

Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD gönüllüsü olmak isteyenler bir hayli artıyor. Gönüllülük sistemine başvuruların e devlet üzerinden alındığı biliniyor. Çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşan gönüllü eğitim programlarıyla gönüllü olunuyor. Buna göre; AFAD gönüllü başvuru ekranı: E devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?
AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.
İşte AFAD gönüllü başvuru ekranı ve adım adım başvuru takibi
AFAD gönüllü başvurusu ve takibi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.
AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.
AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.
AFAD Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecek.