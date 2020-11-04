AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile AFAD gönüllü başvurusu yapma ekranı!

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gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile AFAD gönüllü başvurusu yapma ekranı!

İzmir depreminin yankıları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla gönüllüsü olmak isteyen vatandaşların sayısı giderek artıyor. Depremzedelere yardım amacıyla bizzat kendi istekleriyle çalışmak isteyenler e devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Gönüllülük başvurusu yapmamış kişiler ise ekranına ulaşmaya çalışıyor. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunduran E devlet ile , başvuru nasıl yapılır? AFAD gönüllü başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:23 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:24 ABONE OL
AFAD gönüllü başvuru ekranı: E devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken gönüllüsü olmak isteyenler bir hayli artıyor. Gönüllülük sistemine başvuruların e devlet üzerinden alındığı biliniyor. Çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşan gönüllü eğitim programlarıyla gönüllü olunuyor. Buna göre; ekranı: E devlet ile , başvuru nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular üzerinden gerçekleşiyor.

İşte AFAD gönüllü başvuru ekranı ve adım adım başvuru takibi

AFAD gönüllü başvuru ekranı: E devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

gönüllü başvurusu ve takibi üzerinden yapılabiliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve 18 yaş ve üzeri olan olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD gönüllü başvuru ekranı: E devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

Gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilecek.

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AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile AFAD gönüllü başvurusu yapma ekranı!
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