Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

Son Dakika Haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken, Cumartesi gecesi içinde yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Dün geceden sabah saatlerinde kadar kar yağışları bazı bölgelerimizde etkisini gösterdi. Kar yağışının bu gece yarısı da olması bekleniyor. Öte yandan MGM hafta içinde İstanbul'da da yağmur beklendiğini duyurdu. İşte MGM'den yapılan hava durumu açıklaması…

YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ! BU GECEDE DEVAM EDECEK…

MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…