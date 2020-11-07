Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

Son Dakika Haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken, Cumartesi gecesi içinde yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Dün geceden sabah saatlerinde kadar kar yağışları bazı bölgelerimizde etkisini gösterdi. Kar yağışının bu gece yarısı da olması bekleniyor. Öte yandan MGM hafta içinde İstanbul'da da yağmur beklendiğini duyurdu. İşte MGM'den yapılan hava durumu açıklaması…
MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…
O BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüldü. Öte yandan yurdun yüksek kesimlerinde bu gecede kar yağışlarının devam edeceği belirtildi.
SİS HADİSESİ BEKLENİYOR!
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MGM önümüzdeki 5 gün için uyardı;
8 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU
9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU