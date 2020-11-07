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’den son dakika kar yağışı ve uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika yayınladı. ’nin yayınladığı raporda yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Hafta içinde ’da yağışlarında görüleceğini belirten MGM, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olacağını belirtti. İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu ve kar yağışı uyarısı…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 14:26 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

Son Dakika Haberi… Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken, Cumartesi gecesi içinde yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Dün geceden sabah saatlerinde kadar kar yağışları bazı bölgelerimizde etkisini gösterdi. Kar yağışının bu gece yarısı da olması bekleniyor. Öte yandan hafta içinde 'da da yağmur beklendiğini duyurdu. İşte MGM'den yapılan hava durumu açıklaması…

YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ! BU GECEDE DEVAM EDECEK…

MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

O BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüldü. Öte yandan yurdun yüksek kesimlerinde bu gecede kar yağışlarının devam edeceği belirtildi.

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR!

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MGM önümüzdeki 5 gün için uyardı;

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

8 KASIM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

9 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

10 KASIM SALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

11 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak

12 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yüksek kesimlerde yağacak
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