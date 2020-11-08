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'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle 'un Yakutiye ilçesinde ölçüldü. 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İHA
Giriş Tarihi: 8.11.2020 09:54 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:03 ABONE OL
Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 19, Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması bekleniyor.

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Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü
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