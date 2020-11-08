Doğu Anadolu'da gece sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 19, Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması bekleniyor.

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